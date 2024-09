“Simone nel cuore”: a Imola torna il torneo di basket Under 13 dedicato a Simone Marrobio

La Virtus Imola rende omaggio a Simone Marrobio con l’edizione 2024 del Torneo “Simone nel Cuore” in programma sabato 28 e domenica 29 settembre. “Sono trascorsi 12 anni - scrivono gli organizzatori da quel tragico 27 settembre 2012 che si portò via all’improvviso il “nostro” Simone Marrobio, giovane atleta cresciuto cestisticamente nell’allora Spes Vis Imola, e promettente istruttore e allenatore delle nostre categorie giovanili. «Simone - lo descrisse don Guido Gambetti durante l’omelia al funerale - era un ragazzo dalla faccia pulita ed era ben voluto, perché si rendeva amico di tutti. Aveva un sorriso contagioso e un grande desiderio di lavorare».

L’edizione 2024 del Torneo “Simone nel Cuore” onorerà ancora una volta il suo ricordo che è ancora vivo nel cuore di quanti lo conobbero in tutta la sua simpatia, entusiasmo e voglia di fare. Simone era cresciuto a pane e basket, unitamente ai suoi amici fuori e dentro il campo: Lorenzo (Lollo) Dalpozzo, Nunzio Corcelli e Marco (Morris) Morara che tanto hanno dato alla pallacanestro imolese; senza dimenticare gli amici dei Tatanka dove militava come giocatore amatoriale. Per ultimo, a onorare la sua memoria, Alessandro Alberti, che al suo ritorno a Imola come giocatore della Virtus, ha scelto di indossare quella maglia numero 90 appartenuta a Simone”.

In campo gli Under 13

L’ 11esima edizione del Torneo “Simone nel Cuore” anche quest’anno sarà riservata alla categoria Under 13 (annata 2012-2013), che in quell’anno sportivo doveva essere allenata da Simone, e vedrà la partecipazione di 8 formazioni divise in due gironi Gold e Silver: sabato 28 e domenica 29 settembre, Virtus Imola, Virtus Padova, Castenaso, International, Pontevecchio Gold, Route 64, Anzola e Pontevecchio Silver si sfideranno alle palestre Ruscello, sul playground della Volta, alla palestra Ravaglia e alla palestra Querzè, per poi disputare le finali domenica 29 settembre, come gustoso antipasto alla prima partita di campionato della Serie B Nazionale tra Virtus Neupharma Imola e Rucker San Vendemiano.

Questo torneo, che anno dopo anno ha acquisito una forte notorietà non solo a livello regionale, ha visto la partecipazione di numerose scuole basket tra le quali ne ricordiamo alcune: BSL San Lazzaro, Virtus Bologna, S.G. Fortitudo Bologna, Bees Pesaro, Milano.

Al termine delle finali della domenica, come di consueto, è in programma il tradizionale triangolare di Divisione 2 e 3, organizzato dai Tatanka Baloncesto Imola e Virtus Imola, le due squadre legate nel ricordo di Simone Marrobio”.

Come da tradizione, non è prevista nessuna tassa di iscrizione, ma solo un contributo libero e volontario a favore del fondo “SIMONE NEL CUORE” IBAN: IT18J0508021000CC0000630128, che si occupa di promozione del basket nelle scuole e altre attività inerenti alla pallacanestro.