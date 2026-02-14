Provarci non costa niente è il motto della Virtus in casa della Luiss Roma

«Se ci vogliamo salvare, serve cercare qualche impresa». La prima che la Virtus vuole provare a piazzare è quella di oggi al Pala Tiziano dove a partire dalle ore 18.30 i gialloneri se la vedranno con la Luiss Roma, quinta forza di un campionato nel quale la squadra diretta da Massimiliano Baldiraghi va a caccia di punti salvezza.

«Ho sottolineato ai ragazzi - le prime parole di “Pat” Baldiraghi nel pre-partita - che finchè la matematica non ci dirà che è impossibile, dobbiamo sognare il 14° posto e per farlo da qualche parte dovremo cercare di piazzare un colpaccio. Non costa niente provarci, anche contro un avversario forte come quello che ci attende».

La Luiss, prima del turno di riposo della scorsa settimana, ha perso in casa contro Ferrara pagando a caro prezzo le rotazioni limitate dalle assenze di Bottelli, Casella e Cucci. Per la Virtus, la settimana di avvicinamento alla gara odierna è stata quella del recupero di Baldi. «Sarà della partita, così come Giorgi (problema a un piede da gestire, ndr) e Stankevicius (botta alla coscia destra rimediata con San Severo, ndr) che hanno accusato degli acciacchi. Martedì scorso, alla ripresa degli allenamenti, ho fatto rivedere la partita di San Severo per migliorare negli errori che abbiamo commesso: questa squadra fatica a essere continua nell’arco dei 40’ nelle cose che fa in attacco ed in difesa, ci manca l’abitudine a restare concentrati sempre al massimo, serve una maggiore tenuta mentale senza demoralizzarsi alla prima difficoltà a partire anche dal linguaggio del corpo dopo un tiro sbagliato o nei tipi di falli che commettiamo. Mi ha dato molto fastidio che la squadra con San Severo sia crollata nell’ultimo periodo: non va bene, adesso serve un momento di riscossa nel quale ogni giocatore deve dare qualcosa in più per uscire da questa situazione».

Una situazione dalla quale uscire solo con vittorie fra oggi e soprattutto le prossime due gare con Quarrata e Loreto Pesaro, dirette concorrenti in zona salvezza. «Ci siamo allenati bene, tanto è vero che nell’allenamento del venerdì ho dovuto anche invitare la squadra a gestirsi per evitare problemi fisici perché dobbiamo considerare le tre partite in una settimana che ci saranno e che saranno fondamentali per il nostro futuro».