Per Virtus e Faenza si prospetta una vera settimana di passione

Un derby e due missioni quasi impossibili in arrivo. Sarà una settimana molto diversa quella delle formazioni romagnole, perché se Virtus Imola e Tema Faenza si ritroveranno domenica al Ruggi (ore 18) per una sfida delicatissima, OraSì Ravenna e Andrea Costa Imola potranno preparare con maggiore tranquillità i viaggi rispettivamente a Roma (sponda Virtus) e Caserta. Attenzione, per tranquillità non intendasi rassegnazione, ma solo la consapevolezza che nessuno potrà chiedere i due punti a giallorossi e biancorossi su campi quasi “intoccabili”: al Pala Tiziano la capolista di coach Calvani non ha ancora perso (record di 7-0) e al Pala Piccolo la Juve di coach Lardo (con un Alessandro Sperduto in più in arrivo da Roseto) ha ceduto solo alla Luiss (6-1).