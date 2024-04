Ohenhen sicuro: «La Virtus merita un 7 in pagella»

Si è conclusa a Montegrotto Terme la cavalcata al sogno play-off della Neupharma Imola, che nel momento clou della stagione non è più riuscita a ingranare ed è incappata nella quarta sconfitta consecutiva. Tra infortunati, influenzati e giocatori al rientro, non è servita a nulla la prova di forza dell’assoluto protagonista del match, uno dei più integri a livello fisico del roster giallonero. Daniel Ohenhen ha firmato una delle sue migliori prove stagionali con 23 punti (11/13 dal campo), 5 rimbalzi e 24 di valutazione in 29 minuti.

«È una sconfitta che fa male perché non possiamo più raggiungere i play-off, ma nonostante questo, resta ovviamente una stagione molto positiva, non dimentichiamo come eravamo partiti. - afferma il centro virtussino -. Dopo aver raggiunto la salvezza non ci siamo rilassati ma nelle ultime due settimane, a causa di alcuni problemi fisici, non ci siamo mai allenati tutti assieme ed è stato parecchio difficile».

Sette in pagella

Domenica ci sarà l’ultima partita della stagione dei gialloneri che hanno la salvezza in tasca già da diverse settimane e dunque hanno raggiunto l’obiettivo stagionale senza troppi problemi. «A inizio stagione abbiamo avuto diverse difficoltà ed esserci salvati con quattro giornate d’anticipo raggiungendo l’obiettivo primario, ci ha reso molto felici: I play-off erano un piccolo sogno ma ora si va avanti. Se dovessi dare un voto alla squadra sarebbe un 7 perchè siamo stati bravi a rialzarci dopo il momento complicato di inizio stagione con l’esonero di Ragazzi. Eravamo sfiduciati; Zappi è stato bravo a darci nuovamente fiducia e lì abbiamo ottenuto successi importanti. Personalmente invece penso di aver fatto una stagione positiva, ma con qualche errore di troppo che devo assolutamente migliorare».

Ma domenica conta la vittoria

L’appuntamento adesso è la stracittadina di domenica prossima che la Neupharma giocherà senza particolari ambizioni di classifica, con l’attuale decimo posto come miglior piazzamento raggiungibile e la possibilità di fare uno sgambetto ai biancorossi, ancora in lizza per un posto tra le prime otto.

«Questo week-end avremo un derby importante: noi pensiamo solamente a noi stessi e quello che farà l’Andrea Costa non ci interessa. Cercheremo di giocare una buona partita per il nostro pubblico, essendo una partita molto sentita qui a Imola nonché l’ultima della stagione. Assicuro che la squadra darà massimo come sempre per non deludere i tifosi.”