Non bastano i 23 punti di Pollini: Imola perde il derby con Ferrara 79-84

Derby emiliano-romagnolo amaro per la Virtus Imola. Nemmeno il fattore casa aiuta i ragazzi di coach Gianluigi Galetti: contro l’Adamant Ferrara i romagnoli cadono 79-84. Non sono serviti a nulla nemmeno i 23 punti messi a segno dal diciannovenne play maker della Virtus Lorenzo Pollini: best scorer di serata. Virtus Imola - Adamant Ferrara 79-84 (17-24, 20-21, 22-25, 20-14)Virtus Imola: Lorenzo Pollini 23 (4/13, 4/5), Lorenzo Baldi 19 (8/11, 0/4), Ivan Kucan 19 (6/10, 1/5), Mattia Melchiorri 8 (0/5, 2/5), Gloris Tambwe 7 (3/5, 0/0), Simone Errede 2 (1/1, 0/1), Ilia Boev 1 (0/2, 0/0), Marco Mazzoni 0 (0/1, 0/3), Tormi joonatan Metsla 0 (0/2, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/1), Alex Cosma 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 39 19 + 20 (Gloris Tambwe 12) - Assist: 10 (Lorenzo Pollini 3)Adamant Ferrara: Willis Tio tiagande 20 (7/8, 1/2), Davide Marchini 14 (4/4, 2/7), Manuele Solaroli 11 (3/5, 0/1), Andrea Renzi 11 (1/7, 2/4), Giulio Casagrande 7 (2/4, 1/3), Ramiro Santiago 5 (1/5, 1/5), Emanuele Caiazza 5 (1/2, 1/1), Samuel Sackey 4 (2/2, 0/0), Niccolò Pellicano 3 (1/1, 0/2), Tommaso Bellini 2 (0/1, 0/0), Luigi Dioli 2 (1/2, 0/0), Dario Samaritani 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Willis Tio tiagande 11) - Assist: 16 (Ramiro Santiago 6)