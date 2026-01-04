Non basta un super Stankevicius: Imola cade a Ferrara 94-77

Virtus Imola
  • 04 gennaio 2026
Eimantas Stankevicius, Virtus Imola
Domenica di derby tutt’altro che semplice per la Virtus Imola.

Nella trasferta in terra d’Emilia contro l’Adamant Ferrara, i gialloneri subiscono una pesante sconfitta per 94-77.

Estensi che difendono con i denti il loro palazzetto, ma che nonostante tutto non riescono a frenare l’onda anomala sotto canestro rappresentata dal solito Eimantas Stankevicius.

La guardia lituana della squadra romagnola si guadagna, anche questa settimana, la palma di miglior marcatore del match: ben 31 punti messi per lui messi a segno contro gli estensi.

