Non basta un super Stankevicius: Imola cade a Ferrara 94-77

Domenica di derby tutt’altro che semplice per la Virtus Imola.
Nella trasferta in terra d’Emilia contro l’Adamant Ferrara, i gialloneri subiscono una pesante sconfitta per 94-77.
Estensi che difendono con i denti il loro palazzetto, ma che nonostante tutto non riescono a frenare l’onda anomala sotto canestro rappresentata dal solito Eimantas Stankevicius.
La guardia lituana della squadra romagnola si guadagna, anche questa settimana, la palma di miglior marcatore del match: ben 31 punti messi per lui messi a segno contro gli estensi.