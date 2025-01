Neupharma, l’occasione per il riscatto arriva stasera al Ruggi contro Desio

La prima del 2025 al Ruggi per la Neupharma mette già in palio punti importanti in chiave play-off visto che i gialloneri oggi ricevono la Rimadesio (20,30) che con due punti in più di Ricci e compagni, è una delle tante squadre nel “condominio” a quota 18 che corre per entrare nelle prime otto.

Per la Virtus la voglia di ripartire dopo quei 4’17” di black-out contro Legnano che hanno chiuso il 2024 in una gara già importante per il futuro giallonero. «Il campionato è ancora lunghissimo - analizza coach Gianluigi Galetti - succederà poi che nelle ultime settimane di mercato le migliori cambieranno sul mercato che al momento è fermo. Affrontiamo tutte le gare con voglia di fare bene, adesso servirebbe dare un segnale subito dopo la partita con Legnano buttata via nel finale: in quella partita c’è stato tutto il bene e il male di questa Virtus. Stiamo facendo queste gare con percentuali deficitarie e sono così non per carenze tecniche. Consideriamo quanto stiamo facendo nonostante ciò e vediamo di giocare con coraggio e non dare un calcio al secchio del latte».