Magagnoli, il futuro alla Virtus è in bilico

In 26 minuti di utilizzo medio 9.2 punti, 4.2 rimbalzi e 1.8 assist. Questo è il bilancio individuale della stagione di Francesco Magagnoli, che ha sì calato il suo score offensivo rispetto allo scorso anno (10.6 punti nel 2022-23) ma che, dopo una partenza da sesto uomo, si è ripreso il posto in quintetto sfornando prestazioni positive anche quando limitato dai problemi fisici che hanno caratterizzato la parte finale del campionato imolese: «Ottenere la salvezza in anticipo è motivo di soddisfazione ma abbiamo fatto una buona seconda parte di stagione ed eravamo vicini a raggiungere un altro obiettivo inaspettato come quello dei play-off, e averlo solo sfiorato personalmente porta un po’ di rammarico però non sempre le cose vanno come si vuole - dichiara il numero 12 della Neupharma - La nostra è stata comunque una stagione positiva, soprattutto per come si era messa all’inizio: abbiamo avuto un calo di tensione finale, ma in concomitanza ci sono state influenze che per un paio di settimane ci hanno ridotto la possibilità di fare prestazioni al massimo delle nostre potenzialità. Non ci dobbiamo nascondere dietro agli infortuni ma sicuramente hanno influito sull’andamento del finale di stagione e siamo stati penalizzati».

l’ala bolognese non chiude le porte ad un futuro in maglia Virtus, senza però escludere una partenza che potrebbe arrivare dopo 5 anni trascorsi nelle fila giallonere: «Io sono in scadenza di contratto: le volontà ci possono essere ma bisogna trovare gli accordi giusti e qualora ci siano le condizioni si procederà, ma non dipende in maniera bilaterale da me - afferma l’ala - La mia ambizione è quella di rimanere in B Nazionale, ma se non si dovessero raggiungere l’accordo con la Virtus Imola o altre società del campionato è normale considerare di scendere di livello in B Interregionale».

Primi movimenti

Se in uscita sembrano ormai certi gli addii di Ohenhen, Masciarelli, Morara, Morina e Valentini, in entrata la società ha cominciato a sondare i primi nomi per il nuovo roster dei gialloneri che ad oggi vede come unico confermato l’infortunato Gianmarco Fiusco: piace l’ala piccola 23enne Thomas Aguzzoli, 15.6 punti di media nell’ultima stagione in B Interregionale con la Viola Reggio Calabria ma seguito con insistenza anche da Fiorenzuola e Barcellona Pozzo di Gotto. Sempre più lontano invece il sogno Dimitri Klyuchnyk, ancora impegnato ai play-off con Roseto. Nulla di nuovo sul fronte allenatore, con Galetti che rimane in vantaggio su Niccolai, Aniello e Loperfido. Mauro Zappi sarà invece il prossimo head coach dell’Olimpia Castello in B2.