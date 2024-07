La Virtus Imola saluta Aglio: “Grazie capitano”

La Virtus Imola e il capitano Jacopo Aglio si separano dopo 5 stagioni intense e ricche di emozioni. Ecco il comunicato di saluto del club: “La Virtus Neupharma Imola comunica che l’atleta Jacopo Aglio non farà parte del roster giallonero per l’annata 2024/25. Nelle cinque stagioni da protagonista della Virtus (intervallate dall’annata 2019/20 nel Bologna Basket), Aglio ha messo a referto in serie C Gold la bellezza di 738 punti in 72 gare. Dopo il salto di categoria e la tanto attesa e sognata promozione in serie B, il capitano imolese è rimasto fedele ai colori della sua squadra del cuore e ha continuato a indossare la canotta della Virtus Imola. Dalla stagione 2022/2023 in poi, tra partite di Supercoppa e di campionato, Aglio ha giocato 71 gare realizzando ben 681 punti per un totale di 1700 minuti passati sui parquet di tutta Italia onorando e difendendo la maglia giallonera. Un enorme grazie a Jacopo per tutto quello che ha fatto rappresentando i nostri colori. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro umano e professionale.”.