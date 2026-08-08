La Virtus Imola non molla per la B nazionale: “Ricorriamo al Collegio di Garanzia del Coni”

La Virtus Pallacanestro Imola vuole il ritorno in B Nazionale e non si arrende. Il club in una nota ha comunicato che il reclamo presentato presso la Corte Federale in Appello della Fip è stato rigettato. “La decisione - si legge in una nota del club - si è limitata a “difendere” il ragionamento del Tribunale. Sorprendentemente non ha affrontato in alcun modo la parte del dettato normativo che abbiamo legittimo diritto di ritenere essere stato clamorosamente violato. Lascia basiti che il nostro fondamentale motivo di doglianza non sia stato affrontato. Non potendo condividerlo ne in alcun modo accettarlo, siamo pertanto costretti a proporre immediato ricorso di legittimità al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni”.