La Virtus Imola ingaggia Zdravko Okiljevic

La Virtus Imola si è assicurata, per la stagione 2026/2027, le prestazioni di Zdravko Okiljevic nato il 13 ottobre del 2001 a Niksic, in Montenegro. Straniero di formazione italiana, 203 cm per 96 kg, il giocatore è cresciuto in patria, nei vivai di KK Montenegro e Buducnost Podgorica, vestendo la canotta della sua nazionale in occasione dei Mondiali Under 17 in Cina.

Giunto in Italia ha fatto parte della prima squadra dell’Orlandina in A2, ha giocato in B a Lucca, Ozzano, Olginate, nella Real Sebastiani Rieti, nella Pielle Livorno ed a Piombino con 5.1 punti, il 39% nel tiro da tre e 4.3 rimbalzi in 17 minuti medi di impiego sul campo, raggiungendo i playoff di B Nazionale. Nelle ultime due stagioni è stato protagonista a Bisceglie e a Catanzaro in B interregionale con un globale negli ultimi due anni di 10 punti di media a partita in 69 partite giocate ed un high di 22 punti.

Coach Baldiraghi dichiara: “Oki è un lungo moderno con dimensione sia interna che perimetrale. Ha margini di miglioramento e deve completare la sua trasformazione come numero 4 e noi lo aiuteremo. Benvenuto!”