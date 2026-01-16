La Virtus Imola ha scaricato Ricci e Morina resta una suggestione

Virtus Imola
Richard Morina autore di una grande stagione lo scorso anno in giallonero
Richard Morina autore di una grande stagione lo scorso anno in giallonero

Suggestioni e...bidoni. Mentre in palestra la Virtus Imola sta preparando la trasferta di domenica a Cerreto d’Esi contro Fabriano, continuano a tenere banco le questioni di mercato.

La suggestione per il giovedì pre-marchigiano dei gialloneri, è stata quella di un ritorno al PalaRuggi di Richard Morina, il play che lo scorso anno fece una stagione sensazionale e che quest’anno, dopo un inizio scoppiettante, ha perso minuti e spazio a Treviglio che ora ha deciso di mettere sul mercato il giocatore.

La Virtus ci ha pensato, ma la sensazione forte è che Morina nella seconda parte della stagione giocherà in una squadra di serie A2 (Mestre al momento sembra la possibilità più concreta) e che quella del suo ritorno a Imola rimarrà solo una voce di metà gennaio.

Per una suggestione, c’è anche un bidone: quello di Antonello Ricci che anche ieri non ha risposto alla proposta della società imolese che ha deciso quindi mollare la presa visto che il giocatore degli Herons Montecatini a questo punto non è stato convinto dall’offerta dei dirigenti gialloneri.

Si va a Fabriano quindi con gli stessi effettivi della gara contro Caserta per una trasferta chiave nel futuro di questo campionato: rispetto alla gara di andata, il mercato ha portato di qua (Stankevicius e Giorgi) e di là (Abega e Wojciechowski) nuovi volti sui quale entrambe puntano forte sulla strada della salvezza.

