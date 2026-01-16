La Virtus Imola ha scaricato Ricci e Morina resta una suggestione

Suggestioni e...bidoni. Mentre in palestra la Virtus Imola sta preparando la trasferta di domenica a Cerreto d’Esi contro Fabriano, continuano a tenere banco le questioni di mercato.

La suggestione per il giovedì pre-marchigiano dei gialloneri, è stata quella di un ritorno al PalaRuggi di Richard Morina, il play che lo scorso anno fece una stagione sensazionale e che quest’anno, dopo un inizio scoppiettante, ha perso minuti e spazio a Treviglio che ora ha deciso di mettere sul mercato il giocatore.

La Virtus ci ha pensato, ma la sensazione forte è che Morina nella seconda parte della stagione giocherà in una squadra di serie A2 (Mestre al momento sembra la possibilità più concreta) e che quella del suo ritorno a Imola rimarrà solo una voce di metà gennaio.

Per una suggestione, c’è anche un bidone: quello di Antonello Ricci che anche ieri non ha risposto alla proposta della società imolese che ha deciso quindi mollare la presa visto che il giocatore degli Herons Montecatini a questo punto non è stato convinto dall’offerta dei dirigenti gialloneri.

Si va a Fabriano quindi con gli stessi effettivi della gara contro Caserta per una trasferta chiave nel futuro di questo campionato: rispetto alla gara di andata, il mercato ha portato di qua (Stankevicius e Giorgi) e di là (Abega e Wojciechowski) nuovi volti sui quale entrambe puntano forte sulla strada della salvezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA