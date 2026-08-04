La Virtus Imola fa reclamo e chiede il ripescaggio in B nazionale

La Virtus Imola non si arrende: il club fa reclamo e chiede il ripescaggio in B Nazionale: “La società Virtus Pallacanestro Imola - si legge in una nota a firma del presidente Stefano Loreti - comunica di aver presentato reclamo avverso il provvedimento del Tribunale Federale che ha rigettato l’impugnazione della classifica delle squadre aventi diritto al ripescaggio in B Nazionale. Riteniamo nel massimo rispetto dei rispettivi ruoli che le motivazioni dedotte nella decisione non siano esaustive e tantomeno coerenti al dettato normativo. Esse elaborano altresì una irrituale interpretazione autentica del regolamento, oltre al resto intempestiva a campionato ormai concluso”.