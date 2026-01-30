La Virtus Imola esonera il tecnico Galetti

Un fulmine a ciel sereno. O forse no. Gigi Galetti non è più l’allenatore della Virtus Imola, che ha comunicato ufficialmente il suo esonero. “La società Virtus Pallacanestro Imola, nella persona del presidente Stefano Loreti e del socio Renzo Balbo, comunica di aver sollevato dall’incarico di Capo Allenatore il Sig. Gianluigi Galetti. La società ringrazia Gianluigi per il lavoro svolto sino a oggi per dedizione e per la grande professionalità quotidianamente dimostrata, augurandogli le migliori fortune per il proseguio della sua carriera”.