Basket B Nazionale, Una Virtus Imola poco presente sotto canestro perde 67-61 in casa della Civitus Vicenza

CIVITUS VICENZA-VIRTUS NEUPHARMA IMOLA: 67-61 (12-14, 36-28, 51-44).

CIVITUS VICENZA: Cucchiaro 8, Almansi 12, Da Campo 5, Ucles 14, Nwohuocha 6, Gasparin 12, Marangoni 10, Vanin, Carr. N.e.: Presutto, Cecchin, Beggio. Allenatore: Ghirelli.

NEUPHARMA IMOLA: Valentini 10, Vaulet 6, Masciarelli 2, Ricci, Kadjividi 4, Morina 16, Anaekwe 10, Magagnoli 11, Fiusco, Ambrosin 2. N.e.: Vannini, Santandrea. Allenatore: Galetti.

ARBITRI: Manganiello di San Giorgio del Sannio e Manco di San Giorgio a Cremano



La Virtus Neupharma Imola paga la serata no di Masciarelli e Vaulet, ma soprattutto l’assenza sotto canestro (16 rimbalzi in meno degli avversari) e cade 67-61 in casa della Civitus Vicenza. Ai gialloneri non sono sufficienti i 16 punti di Morina e il 75% da tre punti di Magagnoli (3/4).