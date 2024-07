La Virtus Imola conferma Ohenhen e chiude il mercato

Doveva essere Giacomo Filippini. Poi Gianluca Giorgi. E invece alla fine il centro titolare della Virtus Imola sarà ancora l’affidabilissimo Daniel Ohenhen, annunciato ieri dalla dirigenza giallonera.

Sembrava destinato a Cividale in A2 il lungo 23enne visto anche a San Miniato, ma alla fine il diesse Carlo Marchi è riuscito a strapparne la conferma. «Il rinnovo con Ohenhen è la ciliegina sulla torta - commenta il diesse virtussino - di un mercato che ci ha visto confermare sei giocatori della scorsa stagione aggiungendo innesti di altissima qualità. Abbiamo sempre avuto le idee chiare sul cosa fare e sicuramente Daniel è stato uno dei giocatori con il miglior rendimento nel passato campionato, ha un comportamento da professionista ed è ben voluto da tutti nello spogliatoio. Anche la “sua” Cividale in queste settimane valutava di inserirlo nel roster di A2, nel frattempo noi ci guardavamo intorno pensando sempre a Ohenhen e appena c’è stata la possibilità, in due giorni abbiamo trovato l’accordo. Con la sua firma si può considerare terminata la squadra per la stagione.

La Virtus Imola che è stata messa a disposizione di un motivatissimo coach Galetti è composta da dieci giocatori di rotazione, quindi in primis lunga e poi con chili e centimetri in abbondanza in tutti i ruoli, il che la rende senza dubbio squadra da corsa e in grado di lottare per l’obiettivo play-off come nelle intenzioni del club giallonero. La conferma di Ohenhen è davvero la ciliegina sulla torta.

