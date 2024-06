La Virtus Imola avanti con il play Luca Valentini

La Virtus Neupharma Imola ha annunciato di avere definito l’accordo con il play classe ‘97 Luca Valentini che ha firmato un rinnovo valido per la stagione 2024-25. “Sono molto felice di rimanere a Imola per un altro anno - ha detto Valentini - ringrazio la società per aver riposto fiducia in me: nella passata stagione sono arrivato a metà percorso e mi sono subito sentito a casa, non vedo l’ora di tornare in campo conoscere i nuovi compagni, di riabbracciare i tifosi e toglierci tutti insieme delle belle soddisfazioni”.

Soddisfatto il diesse Carlo Marchi: “Valentini si è dimostrato un play con ottima visione di gioco, esperto, pur non riuscendo a dimostrarlo pienamente nelle partite disputate a Imola. È un ragazzo competitivo ed è animato da una grande voglia di far vedere quello che vale: noi abbiamo capito questo suo lato e l’abbiamo riconfermato perché crediamo fortemente in lui”.