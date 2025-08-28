La Virtus dà il meglio nel finale ma vince Jesi

VIRTUS IMOLA 67

JESI 77

VIRTUS IMOLA: Pollini 22, Kucan 6, Melchiorri 6, Mazzoni 3, Boev 10, Errede 8, Metsla 7, Baldi 3, Cosma 2, Sanviti, Santandrea. All.: Galetti

JESI: Maglietti 9, Piccone 20, Nicoli 6, Arrigoni 8, Di Pizzo 14, Bruno 16, Tamiozzo 3, Sadi, Del Sole 1. N.e.: Toniato. All.: Ghizzinardi

ARBITRI: Foschini, Forconi, Alessi

PARZIALI: 12-19, 30-39, 48-59.

La prima amichevole “visibile” con i tre arbitri e l’ex Andrea Costa, Toniato, ai box (risentimento muscolare) così come Tambwe, sono gli appunti di viaggio ad un pronti via che nei primi 4’ mostra come l’asse Pollini-Boev funzioni: assist e schiacciata in fotocopia (sulla prima, dopo 45”, botta allo zigomo per Mazzoni “panchinato” per Errede) per 4 dei primi 8 punti di una Virtus che cerca dietro di alzare da subito la pressione sui portatori di palla di Jesi. Missione che sarebbe compiuta se la Virtus mettesse qualcuno dei tiri aperti dall’arco creati, mentre di là quando Piccone fa centro da tre (10-19 dopo 7’10”) Galetti chiama time out e cambia 4/5 del quintetto con Boev “precettato” sotto canestro essendo l’unico pivot a disposizione. Dopo 10’ è 12-19, dopo 20’ diventa 30-39: in mezzo ci sono un richiamo di Galetti alla truppa ad avere coraggio, raccolto da Metsla ed Errede che mettono gli 11 punti buoni per la fiammata giallonera a metà secondo periodo che forza il time out di Ghizzinardi. Quando si riprende Galetti parte con i due piccoli Baldi-Pollini assieme a Kucan-Melchiorri-Boev per un quintetto che fa partita pari con Jesi e che poi viene alzato negli ultimi 4’ del terzo periodo con Melchiorri (pit-stop a fine terzo quarto per colpo al polso sinistro da valutare) a portare palla e la Virtus che mette in difficoltà gli ospiti e scalda per la prima volta i cuori del Ruggi. L’ultimo periodo comincia con Metsla come play e con Galetti che risveglia con time out baritonale una truppa colpita da uno 0-8 iniziale firmato Bruno e Nicoli a punire una difesa svagata: obiettivo centrato con la Virtus che risponde sui due lati del campo e la tripla di Mazzoni che chiude un 9-0 buono per la fiducia di una truppa che in attacco ha benzina da 14 punti nel quarto da Pollini. Finisce 67-77: Virtus che vince l’ultimo quarto e che tornerà in campo sabato prossimo a Ravenna contro l’Ora Sì.