La prevendita della Virtus Neupharma per il derby con l’Andrea Costa

La Neupharma Virtus Imola, in vista del derby casalingo contro l’Up Andrea Costa Imola, in programma domenica 24 novembre alle ore 18 al PalaRuggi, ha stabilito i giorni in cui verrà effettuata la prevendita dei biglietti. Dovranno acquistare il tagliando anche coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento per la stagione sportiva 2024/2025, come già annunciato mesi fa in occasione della presentazione della campagna abbonamenti. Di seguito i prezzi dei biglietti (validi per entrambe le tifoserie): intero €20, ridotto dai 10 ai 18 anni (nati dal 2006 al 2014 compresi) €10, gratuito per i nati fino al 2015.

Le date e gli orari della prevendita

• Giovedì 14 novembre dalle 18:30 alle 20 - (sede) - Riservata agli abbonati

• Sabato 16 novembre dalle 10:30 alle 12 (sede) - Riservata agli abbonati

• Lunedì 18 novembre dalle 18:30 alle 20 (sede) - Vendita libera

• Venerdì 22 novembre dalle 18:30 alle 20 (sede) - Vendita libera

• Sabato 23 novembre dalle 10:30 alle 12 (sede) - Vendita libera

Ricordiamo inoltre che la biglietteria il giorno del derby aprirà alle 16.30 anziché alle 17.

Disposizioni ospiti

La prevendita degli biglietti riservati al settore ospiti verrà gestita direttamente dalla società Andrea Costa Imola. I sostenitori biancorossi accederanno al PalaRuggi dall’ingresso della piscina.