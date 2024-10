La Neupharma prova a voltare pagina

Una Virtus diversa rispetto a quella che, da metà terzo periodo in poi, ha alzato bandiera bianca a Mestre. Ecco quella che serve questa sera al Ruggi per la gara con la Bakery Piacenza, partita che consegna ai gialloneri un compito diverso rispetto ai due precedenti, quando Magagnoli e compagni erano chiamati a ribaltare il pronostico che sulla carta li vedeva sfavoriti. Bisognerà ripartire dopo la sconfitta di Mestre dove... «c’è stata grande differenza di atletismo - ammette Gianluigi Galetti, coach della Virtus Neupharma - con Mestre nel momento in cui siamo calati e credo che il giorno in più di riposo per i veneti abbia inciso. E’ chiaro che quando Mestre ha alzato il volume a livello difensivo noi dovevamo provare a fare altrettanto ma eravamo stanchi: la partita all’inizio è stata pulita, siamo andati avanti però non è stata la piega che deve contraddistinguerci perché dobbiamo essere più duri».

Chiudere questo trittico di partenza con 4 punti sarebbe un risultato ottimo per una Virtus che deve voltare pagina dopo Mestre: «Abbiamo fatto 26’ nei quali i nostri avversari non sono stati davanti, questo dobbiamo portarlo in campo anche contro Piacenza visto che come gioco al Taliercio siamo stati alla pari con una squadra molto quotata. Quella con Piacenza è la prima delle partite fondamentali per la nostra stagione e dobbiamo amministrare l’aspetto fisico delle 3 partite in 6 giorni dove abbiamo speso tantissimo: il giovedì è stato dedicato al recupero, un piccolo vantaggio per noi credo sia quello di aver preso l’abitudine a giocare spesso già in precampionato».

Sotto con Piacenza, allora: la squadra di Salvemini ha perso con Legnago e “straperso” con Treviglio e proverà il colpo al Ruggi con il figlio d’arte Blair e con lo svizzero Zoccoletti: «Piacenza è la classica squadra che ha giocatori come Perin che possono fare la differenza a livello individuale e poi hanno una serie di giovani che giocano regolarmente questa categoria, attenzione anche a Zoccoletti perchè è in un ruolo chiave: in questo momento giocare in trasferta per i veneti è meglio visto che sono a 0».