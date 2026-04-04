Jesi beffata, la Virtus Imola vince all’ultimo assalto (70-69)

Si asciugano il sudore e tirano un sospiro di sollievo i giocatori della Virtus Imola. Dopo un testa a testa prolungato per tutti i 40 minuti di gioco, la squadra romagnola è riuscita a scamparla contro la General Contractor Jesi del minimo indispensabile: un punto. Chiudendo il match sul 70-69.
Da un lato la prova di forza espressa dalla squadra nel suo complesso, dall’altro le buone prestazioni dei singoli. Tra i quali spiccano Pollini e Stankevicius, autori di 17 punti ciascuno che valgono la condivisione del titolo di migliori realizzatori della gara.