Imola si aggiudica il derby: Faenza superata di un soffio 69-67

Virtus Imola
  • 07 dicembre 2025
Gianluca Giorgi, Virtus Imola (foto Mmph)
Almeno per una settimana, i riflettori della Romagna della palla a spicchi illumineranno Imola.

In un match giocato all’ultimo respiro, ad avere la meglio nel derby tutto romagnolo fra i padroni di casa della Virtus Imola e gli ospiti della Tema Sinergie Faenza è stata la squadra allenata da coach Gianluigi Galetti con lo score definitivo di 69-67

Alla soddisfazione dell’aver conquistato una partita sempre particolare come derby, si è aggiunta anche la certezza di aver inserito in organico un giocatore davvero importante. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior marcatore ed Mvp di serata è stato il possente centrale Gianluigi Giorgi, unitosi ai gialloneri solo a metà novembre. Autore di 19 punti personali.

Tabellino

Virtus Imola - Tema Sinergie Faenza 69-67 (26-13, 18-10, 12-22, 13-22)

Virtus Imola: Gianluca Giorgi 19 (6/14, 2/4), Mattia Melchiorri 18 (2/7, 4/8), Lorenzo Baldi 10 (0/1, 1/4), Gloris Tambwe 8 (4/7, 0/0), Nicolò Castellino 5 (1/2, 1/1), Lorenzo Pollini 4 (0/5, 1/2), Ivan Kucan 3 (0/3, 1/4), Ilia Boev 2 (1/3, 0/0), Marco Mazzoni 0 (0/2, 0/1), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 20 - Rimbalzi: 38 13 + 25 (Ivan Kucan, Marco Mazzoni 8) - Assist: 13 (Lorenzo Baldi 3)

Tema Sinergie Faenza: Alberto Fragonara 19 (4/6, 2/8), Enrico Vettori 16 (4/11, 1/3), Raffaele Romano 10 (2/3, 2/3), Marco Santiangeli 7 (2/5, 1/5), Matteo Rinaldin 4 (0/1, 1/5), Carlo Fumagalli 4 (2/4, 0/2), Mouhammed falilou Mbacke 3 (1/3, 0/1), Valerio Longo 2 (1/1, 0/0), Thomas Van ounsem 2 (1/6, 0/1), Fabio Stefanini 0 (0/1, 0/1), Valerio Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Luca Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 15 - Rimbalzi: 46 14 + 32 (Enrico Vettori 9) - Assist: 9 (Alberto Fragonara 5)

