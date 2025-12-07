Imola si aggiudica il derby: Faenza superata di un soffio 69-67

Almeno per una settimana, i riflettori della Romagna della palla a spicchi illumineranno Imola.
In un match giocato all’ultimo respiro, ad avere la meglio nel derby tutto romagnolo fra i padroni di casa della Virtus Imola e gli ospiti della Tema Sinergie Faenza è stata la squadra allenata da coach Gianluigi Galetti con lo score definitivo di 69-67
Alla soddisfazione dell’aver conquistato una partita sempre particolare come derby, si è aggiunta anche la certezza di aver inserito in organico un giocatore davvero importante. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior marcatore ed Mvp di serata è stato il possente centrale Gianluigi Giorgi, unitosi ai gialloneri solo a metà novembre. Autore di 19 punti personali.