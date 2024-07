Il dg Torreggiani: “Virtus Imola, mercato chiuso, il diesse Marchi ha fatto un gran lavoro”

La Virtus Neupharma Imola ha chiuso il mercato e ha definito il roster per la prossima stagione sportiva, che vedrà i gialloneri impegnati nel girone nord della serie B nazionale. L’head coach Gianluigi Galetti e i suoi assistenti Aki Zarifi e Andrea Zotti potranno contare su quattro nuovi innesti e sei giocatori confermati dalla passata annata.

Il commento del direttore generale Gabriele Torreggiani: «Il mercato della Virtus è completato. Il ds Carlo Marchi ha fatto un lavoro importante. Abbiamo costruito una squadra con giocatori potenzialmente forti in ogni ruolo, esperti di queste categorie ma anche veri e propri talenti in grado di esplodere. La volontà del coach era quella di avere una squadra che potesse esprimere il suo gioco, fatto di tanti possessi, tanti attacchi, coraggio, intensità e se ci si diverte in attaccato spesso ci si entusiasma e si difende ancora meglio. Era inoltre necessario, anzi indispensabile alzare il livello fisico, adesso abbiamo un’altezza media di 197 cm e tanti kg in più. Come sempre sarà il campo a dire la verità: i giocatori sono quelli che volevamo, il coach e lo staff tecnico anche. Ci sono doti e qualità per fare bene, pertanto non resta che iniziare a lavorare. Un commento sul girone? Lo trovo abbastanza equilibrato e come al solito ci sono 5/6 squadre che hanno investito tantissimo e si candidano per arrivare alle finali che faranno accedere alla serie A. C’è la novità delle tre trasferte in Sicilia e ci sono tante città dal recente passato in serie A come Legnano, Casale, Desio, Treviglio, Omegna, Capo d’Orlando e Ragusa. Chiudere la squadra al 20 luglio è stato molto importante e significativo, questo dimostra credibilità e capacità di attrarre i giocatori. Oltre a dare merito al ds e ai coach, è il riscontro di un metodo di lavoro che richiede fermezza e pianificazione, come chiesto dalla società. C’è tantissimo lavoro da fare per gestire una squadra in B nazionale, vogliamo che sia sempre più forte il senso di appartenenza, per essere tanti e uniti al PalaRuggi, perché una campagna abbonamenti importante e un palasport pieno a ogni partita da, senza dubbio, ancora più forza al progetto Virtus».

Il roster e i numeri di maglia

Dario Masciarelli #00

Gianmarco Fiusco #03

Richard Ygor Morina #07

Luca Valentini #08

Santiago Vaulet #11

Francesco Magagnoli #12

Seraphin Kadjividi #25

Daniel Ohenhen #34

Matteo Ambrosin #35

Federico Ricci #75