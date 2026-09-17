Il Coni respinge il ricorso della Virtus Imola, la società pensa al ricorso al Tar per riavere la B Nazionale

Respinta dal Coni, ora la Virtus Imola valuta il ricorso al Tar per riavere la B Nazionale. “La Virtus Pallacanestro Imola - si legge in una nota - comunica che il Collegio di garanzia dello Sport del CONI ha rigettato il ricorso da noi presentato avverso le decisioni della Fip e la classifica delle squadre riserva aventi diritto al ripescaggio in B Nazionale con istanza cautelare di sospensiva e abbreviazione termini. Le motivazioni di tale rigetto non sono ancora state rese note. La società sta valutando la possibilità di ricorso al Tar del Lazio con i propri legali e amministrativisti”.