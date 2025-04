Galetti chiede di più alla Neupharma in fase difensiva

Come dopo il derby, c’è molto dietro a una sconfitta in doppia cifra abbondante. La Virtus Neupharma che è ancora in emergenza viste le assenze del terzetto Masciarelli-Kadjividi-Anaekwe, ha perso a Desio in una partita dove non è riuscita a restare attaccata agli avversari al momento della spallata finale, arrivata nel cuore del quarto periodo.

Un quarto periodo al quale gli imolesi, pur con un Vaulet praticamente nullo, erano riusciti a restare in scia e a mettere paura alla squadra di Regazzi che era andata in tilt dopo i primi venti minuti da 51 punti a referto, anche grazie allo “zampino” dei gialloneri.

«Nella prima parte della partita mi sono arrabbiato - commenta Gianluigi Galetti, coach della Virtus - perché la nostra difesa è stata insufficiente. Vaulet sta soffrendo gli acciacchi e non si riesce ad allenarsi bene in settimana: si è concentrato molto sull’attacco trascurando la difesa e purtroppo in difesa anche altri giocatori hanno faticato. Abbiamo proseguito il trend del derby in difesa nei primi due quarti e questo non va bene. Nel terzo periodo le cose hanno cominciato a funzionare e Desio era andata in grande difficoltà. In quei momenti non siamo riusciti a prendere il comando della partita».

Momenti che sono stati condizionati anche da un paio di tecnici pesanti (»Morina e Ambrosin sono due ragazzi che non parlano praticamente mai, se hanno protestato è perché sono mancate fischiate evidenti in quelle situazioni») che hanno permesso a Desio di chiudere i conti e tenere vive le speranze di salvezza diretta.

«I risultati dell’ultimo turno, a parte il nostro, non sono stati sfavorevoli. Sappiamo che con una vittoria conquisteremo matematicamente la salvezza che potrebbe arrivare comunque anche con altri risultati favorevoli: è chiaro che ci piacerebbe festeggiare con un successo e che se recupereremo qualcuno potremo poi provare ad arrivare ai play-in».

In vista della gara di sabato prossimo con Saronno, in casa Virtus si attendono buone nuove sugli infortunati recuperabili: Anaekwe dovrebbe tornare a disposizione del tecnico giocando con una maschera protettiva mentre Masciarelli dovrebbe abbandonare le stampelle e cominciare la riabilitazione dalla distorsione alla caviglia patita due settimane fa.

