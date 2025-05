Davide Fiumi: “Loreti e Balbo assenti in assemblea, io e Alessandro usciamo dalla Virtus”

Stefano Loreti e Renzo Balbo non si sono presentati ieri all’assemblea societaria in sede notarile con Davide e Alessandro Fiumi e Corrado Passera, nonostante l’assemblea medesima fosse stata regolarmente convocata dallo stesso amministratore unico Stefano Loreti. Un’assenza che ha compromesso ogni tentativo di accordo per riprendere il cammino guidato da Davide Fiumi. “Abbiamo ricevuto forte e chiaro il messaggio dei tifosi, che speravano in una fumata bianca – dichiara Davide Fiumi – e ci siamo presentati puntuali e con le migliori intenzioni, mostrando la più ampia disponibilità al dialogo e alla ricerca di una continuità. L’assenza di Loreti e Balbo ci ha dimostrato, ancora una volta, un atteggiamento che, a nostro avviso, è ambiguo e chiuso a ogni dialogo costruttivo. Loreti ha dimostrato concretamente di non condividere le mie scelte strategiche per il futuro della società. In questi due anni, nonostante le ripetute sollecitazioni, né lui né Balbo hanno dimostrato alcun impegno verso i cambiamenti necessari per il bene della Virtus e hanno lasciato sulle nostre spalle ogni sforzo per permettere alla squadra di giocare in Serie B Nazionale. Inoltre, hanno avuto tutto il tempo e l’opportunità di prepararsi per questo passaggio di consegne, ampiamente previsto. Ieri, dopo averli attesi a lungo, abbiamo preso atto dell’impossibilità di proseguire e, con rammarico, abbiamo confermato il nostro recesso”.

Così Davide Fiumi, Alessandro Fiumi e Corrado Passera hanno esercitato il diritto di recesso che si erano riservati fin dal loro ingresso nella società Virtus Pallacanestro Imola Ssd a Rl, rinunciando (come previsto) alla liquidazione della propria partecipazione sociale, che ora è stata collocata in capo agli altri soci Stefano Loreti e Renzo Balbo, in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.