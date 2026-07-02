Brescia vuole i diritti di Nocera: un “aiuto” alle speranze Virtus

Brescia-Jesi-Nocera, passando per Pizzighettone e tenendo monitorata Reggio Calabria e magari anche Trapani. Sono giorni di attesa per la Virtus, con gli scenari che cambiano ogni giorno sulla possibilità che i gialloneri possano tornare in B Nazionale attraverso il ripescaggio. La trattativa in chiusura fra Brescia e Nocera, con i lombardi che acquisirebbero il titolo dei campani ripartendo così dalla B Nazionale, ha nuovamente rimescolato le carte e ridato fiato alle speranze giallonere di ripescaggio, visto che rimarrebbe vacante il posto di Jesi che è stata l’unica ad alzare bandiera bianca chiedendo il riposizionamento in B Interregionale. Se Brescia chiuderà la trattativa con Nocera (che i rumors davano aver chiuso con Trapani la scorsa settimana), la Virtus potrà realmente sperare di ritornare in B Nazionale visto che al momento l’unica a sopravanzare gli imolesi in graduatoria sarebbe quella Pizzighettone che, però, ha presentato la domanda chiedendo di giocare in deroga nel proprio impianto che ha però una capienza di 500 spettatori, inferiore agli 800 previsti dalle Doa per la B Nazionale.

La domanda dei lombardi (che non hanno intenzione di spostarsi a giocare al Pala Radi di Cremona) dovrebbe quindi essere respinta ed in quel momento la Virtus tornerebbe in gioco: la necessità di usare il condizionale è legata al comma 7b dell’articolo 9 (quello relativo alla classificazione delle riserve per i campionati non professionistici) del regolamento gare della Fip. In merito alla compilazione della classifica delle squadre riserva, la Virtus sarebbe seconda dietro a Pizzighettone (i lombardi sono “primi delle non promosse” e nel comma 7b si parla di “una sola società” per ogni gruppo di campionato specifico) e sopravanzerebbe quindi la Viola Reggio Calabria, arrivata terza nel triangolare di Sora. Una graduatoria ufficiale però non c’è e difficilmente ci sarà da qui alla prossima settimana, quando si capirà che strada avrà percorso Brescia per giocare in quella B Nazionale che, magari, riaccoglierà anche la Virtus.