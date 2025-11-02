Basket Serie B, Imola deve arrendersi al Latina: romagnoli sconfitti 79-72

Nell’ultimo match del girone B del campionato di Serie B Nazionale, la Virtus Imola esce sconfitta dal campo della Benacquista Assicurazioni Latina. Alla fine del quarto parziale i laziali hanno festeggiato la vittoria per 79-72.
La palma di miglior realizzatore della partita è andata a Marko Baković (16 punti), ala croata della squadra di casa. Subito dietro, in questa particolare classifica, si è piazzato l’omologo dei romagnoli Mattia Melchiorri con 15 punti.
Benacquista Assicurazioni Latina - Virtus Imola 79-72 (27-22, 20-25, 15-16, 17-9)
Benacquista Assicurazioni Latina: Marko Baković 16 (6/13, 0/1), Alessandro Cipolla 13 (2/6, 2/4), Antonio Gallo 13 (3/4, 1/6), Raphael Chiti 12 (3/3, 2/4), Ilario Simonetti 8 (4/5, 0/3), Curtis Nwohuocha 6 (3/7, 0/0), Edoardo Di emidio 4 (0/3, 1/2), Daniele Palombo 3 (0/2, 1/1), Andrea Pastore 2 (1/3, 0/5), Alberto Pellizzari 2 (1/2, 0/0), Ousmane Maiga 0 (0/0, 0/1)
Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 45 18 + 27 (Marko Baković 9) - Assist: 20 (Andrea Pastore 4)
Virtus Imola: Mattia Melchiorri 15 (4/7, 1/6), Lorenzo Pollini 15 (2/7, 3/4), Ivan Kucan 13 (2/4, 2/5), Lorenzo Baldi 12 (3/7, 1/4), Nicolò Castellino 8 (4/7, 0/0), Gloris Tambwe 6 (3/3, 0/0), Ilia Boev 3 (1/1, 0/0), Marco Mazzoni 0 (0/1, 0/1), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0), Tormi joonatan Metsla 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 13 / 23 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Marco Mazzoni 7) - Assist: 16 (Nicolò Castellino 5)