Basket B, partenza falsa: sconfitte per Blacks, Andrea Costa, OraSì e Virtus

Tutte sconfitte le romagnole alla prima giornata di serie B.

Partenza falsa per i Blacks Faenza, che si arrendono 72-80 al Pala Cattani nel big-match di inizio stagione contro Mestre. Per i ragazzi di coach Garelli 17 punti di Siberna e 16 di Aromando.

Debutto con sconfitta per l’OraSì Ravenna a Lumezzane (85-70): in casa giallorossa 15 punti per Ferrari e Nikolic e 12 per De Gregori.

Inizia con un ko casalingo l’Andrea Costa Imola, che cade al Ruggi contro Fabriano (62-75). Per i biancorossi top scorer Fazzi (19) e Aukstikalnis (16).

Lotta fino alla fine la Virtus Imola, che cade all’overtime a San Severo (81-79) per i gialloneri 16 punti di Balciunas e 15 di Barattini.