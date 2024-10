Basket B Nazionale, La Neupharma sfida Vicenza con Magagnoli in dubbio ma tante certezze

Dopo il 2/2 al Ruggi con San Vendemiano e Piacenza, la Virtus Neupharma Imola cerca oggi la prima vittoria lontano da casa a Dueville, casa provvisoria di quel Civitus Vicenza che deve ancora rompere il ghiaccio in una stagione cominciata con tre sconfitte.

La squadra di Galetti viaggia verso Dueville con il punto interrogativo legato a Magagnoli che ha accusato un problema muscolare da valutare in vista della palla a due di oggi (ore 18, arbitri Manco e Manganiello) in una settimana che ha visto Masciarelli e Valentini alle prese con fastidiosi attacchi influenzali.

«Magagnoli proverà prima della partita - parola di Gianluigi Galetti, coach della Virtus - e vedremo come andrà. Ci teniamo molto a vincere contro Vicenza una partita nella quale dovremo avere altissima intensità in difesa ed essere solidi e aggressivi con il nostro attacco che assomigli il più possibile a quello della gara contro Piacenza».

Una gara nella quale la Virtus ha messo in mostra tutto il suo potenziale. «Ci siamo passati la palla. E’ la prima cosa che ho detto il primo giorno di allenamento il 16 agosto, se ci passeremo la palla saremo questi. E’ un traguardo importante dal quale non si può prescindere, la soddisfazione vera è che in questo momento i ragazzi ci credono più di me, sollevare loro il problema che fosse necessario passarsi la palla rende il lavoro più semplice. Speriamo che la strada imboccata sia questa, anche se le assenze eventuali in attacco sono più condizionanti».

Avanti con Vicenza, avversario pericoloso. «Belmonte è sempre stato nelle gare precedenti un 4 che gioca anche da 5 e sa spaziare il campo molto bene, non abbiamo finora affrontato un giocatore così. Il fatto che per Vicenza esca Gasparin dalla panchina consegna loro molte armi così come Almansi è un elemento forte che secondo me vale squadre di prima fascia di questo campionato. E’ una di quelle partite che potrà fare la differenza in vista del futuro: Vicenza è una squadra che dovrebbe lottare per obiettivi di classifica simili ai nostri: è chiaro che ora non ci poniamo ancora limiti da questo punto di vista, ma certamente è una gara che sarebbe già ora importante riuscire a portare a casa».