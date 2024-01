Basket B Nazionale, la Neupharma ha la chance di suonare la sesta sinfonia

La Virtus Neupharma Imola non vuole interrompere la propria striscia di successi consecutivi e nell’anticipo della 21a giornata di Serie B Nazionale sarà ospite del New Flying Balls Ozzano, penultimo in classifica ma reduce dalla vittoria contro San Severo (ore 20.30, arbitri De Rico di Venezia e Schiano di Zenise di Trieste). La Virtus ci arriva nel miglior modo possibile dopo il successo in rimonta con San Vendemiano: «All’intervallo ho detto ai giocatori di stare tranquilli perché la Rucker aveva sì segnato 50 punti con 10/24 da tre, anche per via di qualche nostra disattenzione, ma noi ne avevamo fatti 43 contro una squadra che ne subisce 69 in 40’ - ricorda coach Mauro Zappi - Era probabile che le loro percentuali si sarebbero abbassate, per cui alzando i ritmi e partendo dalla nostra difesa che ormai è un marchio di fabbrica saremmo potuti rientrare. Se avessimo messo la testa in avanti sapevamo che tutto il PalaRuggi ci sarebbe venuto dietro».

Il valore aggiunto

Un forte impatto che arriva anche dal dietro le quinte con Morina, Alberti e Dalpozzo che nell’ultimo successo hanno collezionato in totale 13 punti in 41 minuti: «Sono tre giocatori che fin qui hanno avuto un minutaggio ridotto ma dal mio arrivo non ho mai avuto la percezione che qualcuno si potesse sentire ai margini - afferma Zappi - I primi due sono ragazzi che devono crescere mentre Lorenzo deve andare oltre i propri limiti, però tutti e tre sanno che hanno la mia totale fiducia e io non ho paura a metterli in campo perché sono parte integrante della squadra nonché il nostro valore aggiunto. Nei minuti in cui hanno giocato insieme hanno avuto il grandissimo merito di mantenere la tensione alta o addirittura di aumentarla».

Sul match con Ozzano, invece, Zappi si esprime così: «Ogni domenica diamo il meglio in campo e l’aspetto più bello per i ragazzi è stato quello di riconquistarsi l’affetto e il calore del pubblico. l’errore più grande che possiamo fare oggi dopo cinque vittorie di fila è pensare di cambiare gli obiettivi della stagione: il traguardo della società rimane la salvezza diretta e ora dobbiamo pensare a vincere a Ozzano disputando una partita solida perché sono due punti in più per la classifica. Redikas giocherà e anche Chiappelli sarà disponibile dopo il pesante attacco influenzale avuto in settimana, per cui saremo al completo».

Ozzanesi che rispetto al match d’andata si presenteranno con due importanti innesti come Bastone e Filippini (10.8 e 10.5 punti di media). Rimane in dubbio Cortese per un problema alla caviglia. A tifare Virtus ci saranno 150 imolesi, con i biglietti concessi alla società giallonera venduti subito giovedì.