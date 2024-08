Basket B Nazionale girone A, La Virtus Neupharma punta decisa al salto di qualità

«Alla squadra dico che puntiamo ad entrare nelle prime 12 ma soprattutto, al di là dell’obiettivo finale del campionato, io e ciascun tifoso della Virtus vorremo vedere il massimo impegno sempre».

Parola di Davide Fiumi, presidente dell’assemblea dei soci e proprietario della maggioranza della Virtus Neupharma Imola che ieri ha cominciato a lavorare agli ordini di Galetti. Il terzo anno di B dei gialloneri deve coincidere con un passo avanti rispetto agli alti e bassi dell’ultima annata, conclusa con una salvezza arrivata in anticipo che ha portato ad un ultimo mese troppo moscio: «Un conto – prosegue Fiumi - è arrivare al risultato alla fine del campionato perdendo entusiasmo ed impegno, un altro è arrivarci mettendo in campo tutte le proprie potenzialità, entusiasmo, determinazione e voglia di giocare. Questo è quello che io e il gruppo dirigente chiediamo ai ragazzi, unito alla serietà professionale che non è solo la dedizione a ciò che si fa in allenamento ma anche il comportamento da tenere fuori dal campo per essere al top: si chiede, rispetto all’anno scorso, di fare uno step verso il professionismo visto che abbiamo giocatori motivati e che fanno del basket la loro professione».

Anno nuovo significa anche un allenatore nuovo da conoscere come Galetti: «Quando non conosci una persona, il suo curriculum è quello che guardi e quello di Galetti è molto importante in B Nazionale. L’ho poi conosciuto di persona – aggiunge Fiumi - mi è piaciuto il suo equilibrio e il fatto che in modo costruttivo ci si può confrontare con lui, a pelle ho trovato subito sintonia con questo allenatore che hanno scelto il direttore generale Torreggiani ed il direttore sportivo Marchi che sono ai vertici della parte sportiva della Virtus».

Una Virtus che è un mix di volti nuovi e vecchie conoscenze: «Un giocatore su cui scommetterei? Ovviamente posso parlare solo di quelli che conosco, mi piacerebbe vedere l’esplosione di Morina perché è un ragazzo che se lo meriterebbe e credo che Galetti sia la persona giusta per fargli fare il salto». Un salto in avanti in campo che Fiumi si augura possa arrivare anche nei numeri sugli spalti del Ruggi: «Speriamo di avere più abbonamenti dello scorso anno, questa Virtus ha bisogno di tifosi appassionati che le stiano vicini. Sono curioso di vedere quello che sarà il trend degli abbonamenti per vedere quanta è la passione ad Imola attorno a questa squadra».

Il precampionato

Pubblicato il calendario delle amichevoli (ancora da definire gli orari e la possibilità di apertura al pubblico delle stesse): dopo la prima uscita di sabato 24 con i Blacks, mercoledì 28 la Neupharma riceverà l’Unieuro mentre sabato 31 sarà di scena a Ravenna con l’Orasì. Mercoledì 4 settembre i gialloneri giocheranno a Medicina, mentre sabato 7 saranno ospiti del Bologna Basket ricevendo poi la visita di Ravenna il mercoledì successivo al Ruggi. Quella di sabato 14 a Ferrara sarà l’ultima uscita amichevole esterna visto che sarà seguita dalla sgambata casalinga con Fabriano e da quella di sabato 21 col Valsugana, ex squadra di Galetti.