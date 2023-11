Basket B, Masciarelli: “Virtus, attenta alla fisicità di Ravenna”

Altra giornata di serie B e altro scontro diretto per la Virtus Neupharma Imola, che dopo aver superato Lumezzane dovrà vincere di nuovo per staccare di due punti un’altra avversaria dalle analoghe ambizioni come l’OraSì Ravenna, che a oggi occupa la 13ª posizione ma a pari merito (8 punti) con la formazione di Marco Regazzi.

Tra i migliori marcatori del roster giallonero c’è Dario Masciarelli. «Con Ravenna abbiamo già giocato in un’amichevole pre-campionato ed è stata una bella partita ad alto livello fisico. Da loro mi aspetto ancora grande fisicità, mentre noi dovremo restare uniti, senza black-out, rimanere con la testa sul campo per 40 minuti e cercare di non scioglierci mai, soprattutto al rientro dall’intervallo come è spesso accaduto e questo sono convinto che basti e avanzi».

Il “doppio 0” della formazione giallonera su una cosa non ha dubbi. «Affronteremo il derby con tanto entusiasmo grazie dalle due vittorie contro Vicenza e Lumezzane, arrivate dopo un periodo non proprio positivo: sappiamo che sono due punti da portare assolutamente a casa e siamo molto carichi».

Il gruppo arma in più

L’ex Bergamo, Palermo e Montegranaro, autore sin qui di 8.8 punti di media a partita (high score 19 contro Ozzano e San Vendemiano) sottolinea quanto sia importante rimanere uniti anche nei momenti di difficoltà per arrivare ai risultati, sia in un singolo match che nell’arco di un’intera stagione. «Nello spogliatoio c’è un bel clima e mi trovo bene con i compagni. Siamo una bella squadra e se ognuno di noi riuscirà a mettersi al servizio dell’altro, possiamo fare un bel campionato per arrivare all’obiettivo principale. Che per noi resta la salvezza senza dover ricorrere ai play-out, che significa posizionarci tra il nono e il tredicesimo posto».

Le condizioni degli acciaccati

«È stata solo una botta con un po’ di dolore ma nulla di grave, solo un bello spavento». Queste le parole dello stesso Masciarelli, che è già tornato ad allenarsi dopo essere uscito acciaccato dal match casalingo con Lumezzane. Buone notizie anche per quanto riguarda Marco Barattini, non entrato nel secondo tempo dell’incontro di domenica per colpa di qualche problema fisico e in via precauzionale ha sostenuto un lavoro differenziato fino a mercoledì e sta continuando il suo percorso di recupero per il derby di domenica.