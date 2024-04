Basket B, Masciarelli: «Vincere per noi, non per fare uno sgambetto a loro»

Il 21 aprile è sempre più vicino e l’attesa per il terzo derby del 2023-2024 si fa sempre più snervante. Se l’Andrea Costa si gioca una grande fetta della stagione sul singolo match, la Virtus deve risollevarsi da un finale di campionato deludente sul piano dei risultati e i quattro ko di fila si possono dimenticare vincendo la stracittadina. La Neupharma sembra molto più carica rispetto allo scorso week-end come conferma il top scorer stagionale Dario Masciarelli. «A Padova eravamo un po’ scarichi fisicamente e non abbiamo espresso il basket che abbiamo spesso dimostrato di poter giocare. I veneti hanno avuto più forza e voglia di noi sono stati più bravi e si sono portati a casa la vittoria. La nostra è stata una stagione positiva ma che ti lascia un po’ di amaro in bocca, perché i play-off erano lì vicini. Dal punto di vista personale penso di aver disputato una stagione abbastanza buona».

Masciarelli all’andata fu con 13 punti (assieme a Barattini) il top scorer di un match nervoso e dal basso tasso realizzativo, con la Virtus che ha vinto nonostante il 32% dal campo contro il 33% dell’Andrea Costa. «Nelle ultime settimane ho avuto l’influenza e 39 di febbre ma mi sono ripreso: sono in forma e per ora non abbiamo problemi. Siamo tutti carichi e sappiamo quanto sia importante per la società e per i nostri tifosi, quindi di conseguenza anche per noi. Più che fare uno sgambetto ai cugini vogliamo chiudere questa stagione bene e dando tutto quello che abbiamo, poi la vittoria sarebbe anche il modo più giusto per ringraziare il nostro pubblico fantastico. Per l’Andrea Costa è un match che conta parecchio: mi aspetto una partita con un basket non così bello da vedere ma con tanta intensità fisica che verrà messa in campo da entrambe le squadre, quindi la grinta è assicurata».