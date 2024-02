Basket B, la Virtus sogna lo sgambetto a un Fabriano ferito e arrabbiato

Ennesimo turno infrasettimanale (il 5° sui 6 previsti) per la Virtus Neupharma Imola che ospiterà al PalaRuggi la Janus Fabriano (ore 20.30, arbitri i lombardi Vastarella e Fusari): «Seppur per ragioni diverse anche da loro mi aspetto rabbia agonistica perché è evidente che l’ultimo match lo abbia perso Fabriano - dichiara l’allenatore Mauro Zappi in riferimento al match con Faenza di domenica scorsa - Qualche superficialità di troppo l’ha portata prima al supplementare e poi alla sconfitta, ma per 39 minuti ha dominato giocando ad alti livelli. Fabriano aveva dimostrato per l’ennesima volta di essere forse la squadra più in forma del campionato quindi me l’aspetto vogliosa di reagire».

Due assenze pesanti nelle fila giallonere: «Valentini non ha ancora fatto gli esami definitivi per cui non sappiamo l’entità della sua distrazione muscolare, ma purtroppo così come non era utilizzabile contro Roseto non lo sarà nemmeno con Fabriano e al 99.9% con Faenza. Una beffa che si unisce a quella di Alberti il quale sabato ha sentito una fitta al piede e rimarrà fermo penso per entrambe le partite. Sono due assenze importanti essendo nello stesso ruolo».

Match con Fabriano che arriva dopo soli 4 giorni dal quello con Roseto, una partita molto nervosa contrassegnata da due mastodontici errori arbitrali: il primo sulla tripla convalidata ad Aglio ma probabilmente tirata oltre i 24 secondi, il secondo sull’evidente infrazione di passi non fischiata a Petracca: «Garanzia di vincere non ce l’ho ma posso pensare di perderla io, non di perderla per qualcun altro, e quel che è successo sabato mi è sembrato pesante - sottolinea Zappi - Mentre si può sindacare sul tiro fuori tempo di Aglio, che però va riguardato all’instant replay, i passi di Petracca penso siano visibili anche da un bambino, per cui essendo una fischiata decisiva nell’economia della partita uno fa fatica a non arrabbiarsi».

Ammenda

Nel frattempo alla Virtus Imola è stata affibbiata un’ammenda di 250 euro per offese collettive frequenti del pubblico locale verso gli arbitri.

A questa sanzione, inoltre, si aggiungono l’inibizione di 7 giorni di Gabriele Torreggiani (per comportamento platealmente protestatario verso le decisioni arbitrali a fine gara) e la squalifica di una gara per Dario Masciarelli: probabile che la società giallonera ricorra all’ammenda sostitutiva (750 euro).