Basket B, la Virtus Imola riceve Jesi. Zappi: “Ci serve l’aiuto dei tifosi”

Messi in tasca i due punti di Bisceglie, la Virtus Neupharma Imola torna in campo mercoledì sera alle 20.30, al Pala Ruggi contro la General Contractor Jesi per il 13° turno di Serie B. «La vittoria di domenica scorsa è stata una bella sensazione - ha detto il neo-coach Mauro Zappi - una partita al cardiopalma, devo ringraziare la squadra. È roba loro, io c’entro poco, ho solo cercato di metterli nelle condizioni migliori dal punto di vista mentale, e difatti hanno dato una dimostrazione di quelle che sapevo e avevo chiesto a loro, oltre alla pazienza dei tifosi di aspettare questi giocatori. Quella di Bisceglie era una partita complessa, più facile a un certo punto farsela sfuggire di mano piuttosto che riprendere: invece sono diventati una cosa unica e le ultime 3-4 azioni difensive credo che fossero la dimostrazione di quanto la squadra volesse la vittoria».

Risultati altalenanti quelli dei marchigiani, anche se la classifica è più che buona: «Vincere aiuta a sorridere, quindi ci portiamo dietro quanto di buono è stato fatto, approcciando a una partita complessa perché Jesi è una squadra candidata, e ambisce, ad entrare tra le prime otto». L’antidoto, al PalaRuggi, è sempre lo stesso: «Noi siamo consapevoli di quello che vogliamo essere, chiediamo solo al pubblico di stare vicino ai ragazzi perché se lo meritano. Tutto il popolo giallonero non dev’essere solo in tribuna, ma anche in campo».