Basket B, la Virtus Imola ha esonerato il tecnico Marco Regazzi

La Virtus Neupharma ha esonerato Marco Regazzi. Fatale al tecnico la sconfitta nel derby contro l’OraSì e una classifica tutt’altro che positiva. Da verificare se il futuro sarà caratterizzato da una soluzione interna con il vice Zappi o se arriverà un nuovo allenatore. Questo il comunicato della società: “La Società Virtus Neupharma Imola comunica la scelta di sollevare coach Marco Regazzi dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Coach Regazzi vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso a beneficio della causa giallonera. La squadra si ritroverà domani - Martedì 28 Novembre presso il “Pala Ruggi” per riprendere gli allenamenti in vista della trasferta di Bisceglie - e la seduta sarà diretta da coach Mauro Zappi”.