Basket B, La Virtus Imola fa un sol boccone di Ragusa: 85-67

Sabato vincente per la Neupharma Imola che nel “derby tra Virtus” batte Ragusa 85-67. Una partita sempre condotta dai gialloneri che hanno spinto sul gas fin dalla palla a due e lo dimostra il +17 (28-11) al suono della prima sirena. La squadra di Galetti non ha quasi mai avuto cali di tensione, approfittando anche di un avversario non ha mai dato l’impressione di poter impensierire i padroni di casa. Domani si conclude il programma del girone A con Andrea Costa Imola-Fiorenzuola e Blacks Faenza-Agrigento, mentre nel girone B l’OraSì Ravenna ospita Rieti.