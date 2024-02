Basket B, la Neupharma ha l’occasione per salire ancora

La Neupharma Imola ospita oggi la Civitus Allianz Vicenza in quello che, a nove giornate dalla fine della stagione regolare e con una classifica molto compatta, potrebbe essere uno dei primi match point virtuali per l’obiettivo della salvezza diretta (ore 18, arbitri i piemontesi Pulina e Turello).

Nonostante il periodo positivo della propria squadra, reduce da sette vittorie negli ultimi dieci match disputati, Mauro Zappi invita tutti a rimanere con i piedi per terra. «Dobbiamo pensare che tutte le squadre di questo campionato sono uguali, per cui ognuna va affrontata con lo stesso atteggiamento che ci ha contraddistinto - afferma l’allenatore giallonero -. La quadra non l’abbiamo trovata tanto nei numeri quanto nel dimostrare di poter stare in campo faccia a faccia con tutti. L’errore più grande che possiamo fare in questo momento è quello di abbassare la guardia anche solo di un centimetro perché adesso dovremo fare uno step in più per dimostrare la solidità di una squadra che si è guadagnata una certa riconoscenza dal resto della B».

Vicenza arriva al PalaRuggi dopo la delusione casalinga contro una diretta avversaria come Ozzano, a cui è seguita la cessione a Livorno della guardia titolare Terenzi. «Per me queste sono le situazioni più pericolose, perché quando una squadra perde un giocatore per infortunio o dinamiche di mercato tende a compattarsi ancora di più, e noi ne siamo un esempio - ricorda Zappi -. Vicenza non ha affatto un roster debole anche se è indietro in classifica: ha dimostrato nell’arco della stagione di avere dei bassi ma anche tanti alti per cui mi aspetto che venga a Imola a giocarsi una fetta di salvezza, con un pizzico di leggerezza dovuta dal fatto di disputare un incontro in trasferta senza troppa pressione. A noi deve essere chiaro che ci servirà un atteggiamento aggressivo fin da quando entreremo al palazzetto: se non giochiamo alla morte rischiamo di fare un passo indietro».

La situazione infortuni è ancora problematica. «Nell’ultima settimana siamo dovuti ricorrere a due under, Vannini e Turchi che ci hanno permesso di fare qualcosa. Valentini sta procedendo bene nel suo recupero ma sarà utilizzabile solo dalla partita con Lumezzane per cui stavolta sarà in tribuna, mentre Alberti verrà convocato ma avendo fatto solo mezzo allenamento, non credo possa essere rischiato troppo».