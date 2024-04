Colpo esterno dell’Andrea Costa nel derby contro la Virtus Imola. Una sfida conclusa 82-70 per l’Andrea Costa che valeva doppio, perché oltre alla stracittadina c’era in palio l’obiettivo playoff. Con i padroni di casa ormai senza altri obiettivi, la gara era decisiva per gli “ospiti” che con l’ottavo posto in classifica ora sfideranno la Pielle Livorno. Prima gara il 5 maggio.