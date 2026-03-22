A Piombino non c’è storia: Imola cade 76-62

Virtus Imola
  • 22 marzo 2026
Mattia Melchiorri, Virtus Imola (foto: Massimo Fiorentini)
Mattia Melchiorri, Virtus Imola (foto: Massimo Fiorentini)

Serataccia per la Virtus Imola. Nella trasferta toscana a Piombino, la squadra romagnola ha subito una netta sconfitta per 76-62.

Match quasi a senso unico, con i padroni di casa della Solbat Golfo Piombino che chiudono in vantaggio 3 quarti su 4 e senza particolari sussulti da parte dei singoli.

A distinguersi, seppur rimanendo nella media generale della gara, è stato il solo Mattia Melchiorri della Virtus Imola che, registrando 17 punti personali, ha potuto consolarsi della sconfitta subita dalla sua squadra guadagnandosi il titolo di best scorer del match.

Tabellino

Solbat Golfo Piombino - Virtus Imola 76-62 (16-14, 21-12, 14-20, 25-16)

Solbat Golfo Piombino: Luca Campori 15 (3/4, 2/5), Simone Giunta 14 (4/6, 1/4), Nicolò Ianuale 13 (5/7, 1/2), Marco Ammannato 11 (2/3, 1/1), Nik Raivio 9 (3/8, 1/4), Luca Fabiani 7 (2/4, 0/0), Marco Menconi 7 (1/2, 1/4), Gabriele Ferraresi 0 (0/1, 0/2), Franesco Forti 0 (0/0, 0/2), Emanuele Carnevale 0 (0/1, 0/0), Gianvito Pipitone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Nik Raivio 10) - Assist: 21 (Simone Giunta 8)

Virtus Imola: Mattia Melchiorri 17 (5/10, 1/3), Gianluca Giorgi 10 (5/5, 0/4), Lorenzo Baldi 9 (4/6, 0/4), Antonello Ricci 8 (1/3, 1/3), Marco Mazzoni 8 (3/5, 0/3), Tormi joonatan Metsla 6 (0/0, 1/1), Lorenzo Pollini 2 (1/5, 0/2), Gloris Tambwe 2 (1/2, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/2), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0), Alex Cosma 0 (0/0, 0/0), Eimantas Stankevicius 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Marco Mazzoni 11) - Assist: 14 (Lorenzo Pollini 5)

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