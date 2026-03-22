A Piombino non c’è storia: Imola cade 76-62

Serataccia per la Virtus Imola. Nella trasferta toscana a Piombino, la squadra romagnola ha subito una netta sconfitta per 76-62.
Match quasi a senso unico, con i padroni di casa della Solbat Golfo Piombino che chiudono in vantaggio 3 quarti su 4 e senza particolari sussulti da parte dei singoli.
A distinguersi, seppur rimanendo nella media generale della gara, è stato il solo Mattia Melchiorri della Virtus Imola che, registrando 17 punti personali, ha potuto consolarsi della sconfitta subita dalla sua squadra guadagnandosi il titolo di best scorer del match.