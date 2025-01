Vincono Blacks e Virtus, cade l’Andrea Costa

Vittorie casalinghe per Blacks e Virtus, ko in viaggio per l’Andrea Costa. Faenza doma un irriducibile Lumezzane che prova a rientrare mille volte ma viene sempre respinto (81-75). La premiata ditta Morina-Vaulet, invece, firma la vittoria della Virtus con 48 punti in due. Niente da fare per Mestre, che deve arrendersi ai gialloneri (92-87). Niente da fare invece per l’Andrea Costa a Capo d’Orlando: i biancorossi non sono in serata al tiro e alla fine perdono in volata con Klanjscek che fallisce il tiro del sorpasso (64-63)