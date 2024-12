Unieuro-Elachem Vigevano, come acquistare i biglietti

Dalle ore 9.00 di lunedì 16 dicembre è aperta la prevendita per la partita Unieuro Forlì – Elachem Vigevano, in programma domenica 22 dicembre alle ore 18.00 all’Unieuro Arena.

Si ricordano le seguenti informazioni di prevendita e di accesso all’Unieuro Arena.

Possibile acquistare il biglietto sia online, al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425, che in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal. Biglietteria attiva anche in sede, in viale Corridoni 10 a Forlì, dalle 8.30 alle 12.30.

Il giorno della partita, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 17:00.

Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto.

Di seguito gli importi del biglietto per singolo settore:

Settore e Prezzo biglietto

Parterre Gold 70,00 €

Parterre Rosso 50,00 €

Parterre low cost 40,00 €

Centrale numerata 32,00 €

Curva numerata 25,00 €

Terzo anello 15,00 €