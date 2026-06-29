Zanetti al servizio dell’Unieuro: “Mi piace fare le cose che servono alla squadra, anche se non si vedono nelle statistiche” VIDEO

Prime parole in biancorosso per Giacomo Zanetti, con l’Unieuro Forlì che ha presentato alla stampa la nuova ala pivot classe 2005 (205 centimetri). Zanetti arriva a Forlì dopo un percorso di crescita che lo ha visto mettersi in evidenza fin dalle giovanili della Vanoli Cremona. Nel corso delle ultime stagioni ha maturato importanti esperienze nei campionati senior con Piadena, Sansebasket Cremona e Treviglio, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama cestistico italiano. “Arrivo in una società storica, l’ultima stagione non è stata facile ma vogliamo riportare i tifosi dentro un palazzetto bellissimo e incredibile. Mi piace fare le cose che servono alla squadra, anche quelle che non si vedono nelle statistiche. So che devo lavorare tanto, ma sono contento di essere qui”.