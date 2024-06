Vivaio Unieuro: per Lorenzo Gandolfi rinnovo quadriennale

Un ottimo segnale di programmazione. La Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato con entusiasmo il rinnovo contrattuale che legherà Lorenzo Gandolfi al settore giovanile Unieuro Forlì per altri 4 anni. Della progettualità a così lungo termine non potrà che beneficiarne anche la prima squadra.

Così Riccardo Pinza, Presidente del Settore Giovanile: ”Siamo decisamente soddisfatti per il rinnovo contrattuale che, a scadenza, porterà a 9 gli anni di continuità tecnica nella gestione del settore giovanile biancorosso. Rinnovando Lorenzo Gandolfi abbiamo assicurato ai nostri giovani la presenza di una persona totalmente dedita al proprio lavoro e completamente immersa in un progetto i cui frutti, sia a livello individuale che di squadra, sono sotto gli occhi di tutti, tra convocazioni nelle varie Nazionali e partecipazioni a finali Nazionali, oltre che, recentemente, a sempre più prestigiosi tornei internazionali. A Gandolfi gli auguri di buon lavoro per i prossimi 4 anni.”

Felice Lorenzo Gandolfi: ”Credo onestamente che il primo plauso vada fatto alla società, che per la prima volta nella storia del basket giovanile forlivese, ha deciso di abbracciare una metodologia di lavoro e una mentalità sul lungo termine, come mai successo a Forlì. Il nostro focus sono le necessità dei singoli ragazzi e questo programma a lungo termine ci consentirà di continuare a creare e coltivare una cultura di lavoro, essere esigenti e allo stesso tempo di rendere i ragazzi responsabili all’interno di un percorso di crescita non solamente tecnico ma anche personale. Vogliamo creare sempre più qualità potendo così offrire supporto fattivo anche alla prima squadra, come sempre più accaduto negli ultimi anni.”