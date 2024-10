Unieuro-Vuelle: mercoledì sera un banchetto per sostenere lo Ior

La Pallacanestro Forlì 2.015 è lieta di comunicare che, in occasione di Unieuro Forlì-VL Pesaro di mercoledì 16 ottobre alle ore 21, sarà presente all’Unieuro Arena lo Ior (Istituto Oncologico romagnolo) con l’iniziativa “La prevenzione sta bene a tutte”, campagna del mese di ottobre dedicata alla prevenzione del tumore femminile al seno.

Nel mese di ottobre, presso tutte le sedi Ior è possibile ritirare il braccialetto magenta della prevenzione, che nel packaging include un QR-Code per accedere alla guida alla prevenzione dei tumori femminili. Affianco al corner merchandising verrà allestito un banchetto Ior dove ritirare i braccialetti magenta e, per chi vuole, offrire liberamente un piccolo contributo all’Istituto Oncologico Romagnolo a favore della ricerca. In campo, i giocatori dell’Unieuro Forlì indosseranno il braccialetto durante la presentazione delle squadre.