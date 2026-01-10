Unieuro, vittoria di carattere con Mestre (55-83)

Gemini Mestre - Unieuro Forlì 55 - 83 (22-18; 9-21; 13-30; 11-14)
GEMINI MESTRE: Bechi 2, Curry 12, Reggiani 6, Stewart 9, Galmarini 12, Giordano 6, Kadjividi 3, Scarponi, Aromando 3, Bonacini 2, Porcu. All.: Ferrari.
UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 4, Pepe 12, Harper 19, Gaspardo 19, Stephens 13, Aradori 3, Pinza 8, Masciadri 5, Gazzotti, Berluti. All.: Martino.
L’Unieuro Forlì espugna il Taliercio al termine di una prova convincente non soltanto per il risultato, un nettissimo 55-83, ma soprattutto per l’atteggiamento tenuto per gli interi 40’ di gara, volto a non lasciare agli avversari la benché minima speranza di riaprire la partita. Decisiva la spallata biancorossa nel terzo quarto, dopo un già ottimo parziale a cavallo dei primi due quarti. Sono 19 i punti di Gaspardo e Harper, 13 quelli di Stephens, 12 per Simone Pepe.