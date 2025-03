Unieuro, vittoria di carattere a Vigevano (76-78)

Elachem Vigevano - Unieuro Forlì 76- 78 (12-17; 24-11;14-29; 26-21)

ELACHEM VIGEVANO: Mack 15, Stefanini 7, Raspino 6, Smith 6, Leardini 6, Rossi 4, Galassi 5, Peroni 4, Strautmanis 9, Taflaj 12, Oggioni n.e, Tedoldi n.e. All.: Lorenzo Pansa. Ass.: Bruni e Susino.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 11, Perkovic 24, Harper 8, Gaspardo 4, Magro 10, Parravicini 3, Cinciarini 8, Pollone 2, Pascolo 8, Del Chiaro. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.

L’Unieuro risale dalle pieghe di una gara difficilissima ed espugna in volata Vigevano (76-78). Dopo un secondo quarto terribile perso 24-11 (36-29), i biancorossi rimontano con grande orgoglio e la spuntano in volata grazie ai punti di Perkovic e Harper. Proprio Perkovic con 24 punti (13/15) ai liberi è stato il top scorer, con doppia cifra anche per Magro (10) e Tavernelli (11).