Unieuro, vittoria da romanzo dopo due supplementari (92-86) - Gallery

Batticuore Unieuro, con Forlì che con un solo Usa vince una gara dalle mille emozioni contro la Tezenis dopo due tempi supplementari (92-86). I biancorossi sono riusciti a risalire dal -9 del 35’ (58-67), sospinti da Pascolo e Harper fino al 72-72 del 40’. Al 45’ è ancora parità (81-81) fino alla festa finale per il delirio del Pala Galassi. Per Forlì 19 punti e 10 rimbalzi di un Harper venuto fuori nell’ultimo quarto, per Pascolo 15 punti e 8 rimbalzi. In casa Tezenis 29 punti per Pullen (ma 3/14 da tre).

I biancorossi erano privi di Shawn Dawson, che nel corso della partita di mercoledì scorso, ha riportato un affaticamento muscolare a livello del quadricipite femorale e che lo staff medico ha deciso di tenere il giocatore a riposo precauzionale per la partita di questa sera, in attesa degli accertamenti strumentali che verranno effettuati in settimana.