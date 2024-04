Unieuro, venerdì sera arriva Cantù. Cinciarini: “Vogliamo consolidare la nostra mentalità”

Ultimo impegno casalingo in regular season per la Pallacanestro Forlì 2.015, che all’Unieuro Arena ospita la Pallacanestro Cantù nell’anticipo Rai del venerdì sera (ore 20.45). Per i tifosi biancorossi sarà l’occasione per far sentire tutto il proprio calore a Cinciarini e compagni, primi nel girone rosso con ben due giornate di anticipo. Così il coach Antimo Martino: “Siamo davvero molto soddisfatti di arrivare a quest’ultima partita casalinga con Cantù dopo aver conquistato sul campo, con due giornate d’anticipo, un risultato così prestigioso, un primo posto anche al termine della fase a orologio, con un percorso regolare supportato da un numero importante di vittorie rispetto al numero di partite disputate. Tutto questo ci dà molta fiducia per il prosieguo della stagione. Cantù è una squadra che conosciamo bene per averla affrontata nella semifinale di Coppa Italia, poche settimane fa. Non avremo Johnson e abbiamo qualche situazione da gestire, che probabilmente ci costringerà a fare degli adeguamenti. Però come sempre stiamo lavorando con grande serietà e mentalità per affrontare la partita al meglio”

Parola poi al capitano Daniele Cinciarini: “Ci apprestiamo ad affrontare Cantù dopo averli già affrontati in Coppa Italia vincendo di misura. E’ una squadra molto ben costruita, con americani di talento, ex giocatori di Serie A ed un gruppo di italiani molto solido. Sono una delle squadre favorite per la promozione. Hanno passato un momento difficile, ma proprio per questo saranno molto agguerriti e noi dovremo prestare molta attenzione. Noi ci faremo trovare pronti. Vogliamo continuare il nostro cammino al massimo. Vogliamo consolidare la nostra mentalità per prepararci al meglio ai play-off che iniziano fra pochissimo.”